INPE destituye a director del penal de Piura tras fuga de interno procesado por delito de extorsión

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que el director y subdirector del penal de Piura, fueron removidos de sus cargos tras la fuga del interno Krisman Nizama (31), procesado por el delito de extorsión.

La información respecto a la fuga fue reportada este domingo, a las 6:30 a.m., por personal encargado del resguardo del área del tópico, donde se atendía el reo por encontrarse bajo tratamiento psiquiátrico.

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD

Tras el suceso, personal de la Oficina de Asuntos Internos se ha constituido en dicho centro carcelario para efectuar las indagaciones administrativas y determinar las responsabilidades que correspondan.

Asimismo, tras tomar conocimiento de la fuga, el INPE informó que inmediatamente se activaron todos los protocolos de seguridad para iniciar la búsqueda exhaustiva, tanto al interior del presidió como en los alrededores.