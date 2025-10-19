Tres muertos deja caída de camioneta a un abismo en el Cusco: vehículo circulaba a excesiva velocidad

Según primeras informaciones, tres personas murieron la tarde de ayer luego que la camioneta donde viajaban cayó a un abismo. El trágico suceso se registró en el distrito de Taray, provincia cusqueña de Calca.

Los fallecidos fueron identificados como Francisco A. H. (51), Isabel Q. M. (68) y Emilio H. M. (60). Los cadáveres permanecieron en el lugar hasta esta mañana, cuando recién llegó el representante de la Fiscalía de turno.

MORGUE DE CALCA

Trascendió que su demora se debió a la lejanía del lugar donde se registró el accidente. Luego de su llegada, el delegado del Ministerio Público ordenó el levantamiento de los cuerpos y su traslado a la Morgue de Calca.

Pobladores señalaron que el vehículo circulaba a excesiva velocidad tras salir de una pronunciada curva. Exigieron que la carretera tenga permanente mantenimiento pues presenta baches y rajaduras en varios tramos.