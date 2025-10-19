Roban S/34,000 en efectivo además de objetos de gran valor a reconocido maquillador en Chiclayo

Un maquillador aparentemente fue dopado en un hotel ubicado en el distrito de La Victoria, provincia de Chiclayo, región Lambayeque. El destacado profesional fue citado con el pretexto de atender a una joven por sus 15 años.

La víctima, Alexandro Rojas, dijo que un individuo lo contrató para maquillar a su hija para su fiesta. Al llegar al hotel, el sujeto le invitó un jugo de fresa mientras esperaba a la adolescente, pero minutos después se quedó dormido.

SALÓN DE BELLEZA

Tras despertar, descubrió que le habían robado S/34,000 en efectivo, además de un reloj, perfumes, un celular y un bolso de marca Louis Vuitton. Habían ido a su casa, donde también funciona su salón de belleza y cargaron con todo.

El caso es investigado por el área de Robos de la Divincri, que no descarta la participación de una persona cercana al reconocido maquillador en este caso, pues los delincuentes sabían dónde estaba guardado el dinero y las cosas de valor.