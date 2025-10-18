Ballena azul de más de 22 metros varó sin vida en playa de Tumbes: presenta profundo corte en la cabeza

Una ballena azul de más de 22 metros de largo varó sin vida esta mañana en la playa El Rubio, cerca de la caleta pesquera de Punta Mero, en Tumbes. El cetáceo presentaba un profundo corte en la cabeza que aparentemente causó su muerte, según confirmaron testigos del hecho ocurrido en el centro poblado del mismo nombre.

Julio Magán, vecino del sector de Zorritos, afirmó que la ballena azul habría sido impactada por la hélice del motor de una embarcación pesquera. Otros testigos no descartan que el cetáceo se haya golpeado contra las rocas de la zona.

El cetáceo varado presenta las características típicas de la ballena azul (Balaenoptera musculus): cabeza angosta en forma de "V", hocico ancho con cresta central, piel grisácea y cuerpo alargado de textura suave y aerodinámica. Esta especie está reconocida como el animal más grande del planeta y es símbolo de los ecosistemas marinos del Pacífico Sur.

Impacto en temporada turística

El suceso provocó gran impacto entre turistas y pobladores locales, quienes lamentaron que ocurriera durante la temporada de avistamiento de ballenas, cuando decenas de visitantes llegan a Tumbes para disfrutar del espectáculo natural que ofrecen estos gigantes marinos.

Espera de llegada de autoridades

Cabe resaltar, que se espera la presencia de representantes del Instituto del Mar del Perú (Imarpe) o de personal de la Capitanía de Puerto de Zorritos para determinar las causas exactas del suceso del cetáceo.