Cusco: al menos dos muertos y seis heridos de distinta consideración deja despiste de auto colectivo

Al menos dos muertos y seis heridos de distinta consideración dejó el despiste y vuelco de un auto colectivo en el sector de Abra Málaga, jurisdicción del distrito de Huayopata, en la provincia cusqueña de La Convención.

Las autoridades información que la tarde de ayer el vehículo de placa X4G-325, que se desplazaba desde el Cusco con dirección a la ciudad de Quillabamba, por causas que son materia de investigación se accidentó.

EXCESIVA VELOCIDAD

Los médicos del hospital de Quillabamba indicaron que los heridos presentan policontusiones y traumatismos de diversa consideración, los más graves fueron evacuados inmediatamente a nosocomios de la ciudad de Cusco.

Según relataron los lesionados, pese a sus reclamos, el chofer manejaba a excesiva velocidad, quería llegar rápido a su destino, para retornar con pasajeros. La Fiscalía investiga para determinar las causas de la tragedia.