Arequipa: pese a críticas Ejecutivo autoriza inicio de explotación del proyecto minero Tía María

Mediante Resolución Nº 0692-2025, del 13 de octubre de 2025, el Ministerio de Energía y Minas autorizó el inicio de la explotación del proyecto minero Tía María, ubicado en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay, región Arequipa.

El anuncio fue criticado por dirigentes sociales y autoridades del Valle de Tambo, quienes señalaron que evaluarán movilizaciones. En el pasado, este proyecto desató una ola de protestas con enfrentamientos entre pobladores y la policía.

La Dirección General de Minería otorgó la autorización para el inicio de actividades del proyecto, luego que la empresa Southern Perú cumpliera con todos los requisitos indicados por el Reglamento de Procedimientos Mineros.

EXTRACCIÓN DE COBRE

Desde el Gobierno Regional de Arequipa, manifestaron que estarán atentos a los efectos que pueda tener esta decisión del Ejecutivo. Señalaron que esperan que la ejecución del proyecto no derive en nuevos conflictos sociales en la zona.

Este proyecto minero contempla una inversión de US$1.800 millones para la extracción de cobre de los yacimientos La Tapada y Tía María. Se calcula una producción anual de 120 mil toneladas métricas de este valioso mineral.