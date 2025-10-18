Asesinato de joven madre y su bebé conmociona Huancavelica: sospechan de expareja de la mujer

Una joven madre, identificada como Jimena Coronel de 18 años, y su bebé de nombre Ana de año, fueron halladas sin vida dentro de un costal en un descampado del distrito del Surcubamba, provincia de Tayacaja, en Huancavelica.

Los pobladores no salen del asombro por la forma como se ensañaron con las víctimas, presentan signos de haber sido golpeadas y estranguladas. Ambas fueron vistas por última vez la tarde del pasado miércoles 15 de octubre.

INUBICABLE

Los vecinos creen que el responsable de las muertes es la expareja de la joven, estaban separados desde antes del nacimiento de la niña, peleaban pues el sujeto creía que la mujer le había sido infiel y que la menor no era su hija.

Las autoridades investigan para determinar al responsable del crimen que ha conmocionado a la región Huancavelica por su crueldad, trascendió que la expareja de la joven madre está inubicable, vendió su mototaxi y desapareció.