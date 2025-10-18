Fiscal de Cajamarca libera a presunto extorsionador pese a ser detenido en flagrancia

El fiscal Roberto Fernández Rodríguez, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cajamarca, dispuso la liberación de Cristhian Anderson Rojas Guerra, quien había sido detenido por presuntamente extorsionar a un ciudadano exigiendo S/ 3,500 para devolverle su mototaxi robada.

De acuerdo al representante del Ministerio Público, se tomó esta decisión debido a la insuficiencia de pruebas para mantener la detención del sujeto, según informó RPP Noticias este sábado 18 de octubre.

Número y pericias confirmarían su participación

La Policía Nacional del Perú señaló que un testigo confirmó que el número utilizado para las llamadas extorsivas pertenecía a Rojas Guerra, y que la pericia dactilar halló coincidencias entre sus huellas y las registradas en la mototaxi recuperada.

Las autoridades policiales también indicaron que el mismo detenido reveló la ubicación del vehículo sustraído. Sin embargo, estas prueban habrían sido insuficientes para la decisión del fiscal Fernández Rodríguez.

Antecedentes del investigado

Cabe resaltar, que Rojas Guerra tiene 17 denuncias por presuntos delitos contra el patrimonio y está incluido en una investigación de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada por su presunta participación en la banda "Las hienas de Mollepampa".