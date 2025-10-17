Interno del penal de Huaral fuga tras escalar pared: director del centro carcelario fue destituido

Según primeras informaciones, un recluso del penal de máxima seguridad de Aucallama, en Huaral, identificado como Dylan Jiménez Pérez (24), de nacionalidad venezolana, logró escapar del centro penitenciario.

El recluso, sentenciado por robo agravado, habría trepado las paredes del penal durante la madrugada para fugar. El hecho habría ocurrido tras registrarse un motín en el pabellón 2 del establecimiento carcelario.

PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

Pese a la búsqueda inmediata realizada por el personal de seguridad por los alrededores de la ciudad, no fue hallado. Tras el suceso el INPE ordenó la destitución inmediata del director y subdirector del penal.

Asimismo, la entidad activó los protocolos de emergencia y comunicó lo ocurrido a los representantes de la Ministerio Público y de la Policía Nacional, con el objetivo de determinar responsabilidades penales.