Indecopi aprueba compra de San Mateo por parte de Gloria: nueva concentración en el mercado

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) autorizó oficialmente la compra de la marca San Mateo por parte del Grupo Gloria, tras aprobar la operación de concentración empresarial con Backus. Con esta adquisición, Gloria ingresará al competitivo mercado de las aguas minerales, ampliando su portafolio de bebidas y consolidando su estrategia de diversificación en el sector de consumo masivo.

APROBADO POR INDECOPI

Según la Resolución de Indecopi, la transacción permitirá que Gloria adquiera la totalidad de las acciones representativas del capital social de NABs S.A.C., empresa responsable del negocio de agua mineral San Mateo, propiedad de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. y Backus Marcas & Patentes S.A.C.

Esta autorización representa un paso clave para que el grupo alimenticio asuma el control integral de la compañía, incluyendo la producción, distribución y comercialización de la marca San Mateo, reconocida por su pureza, origen y calidad. El proceso forma parte de las políticas regulatorias de Indecopi para garantizar la libre competencia en el mercado.

INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

En un comunicado, Cristiano Sampaio, gerente general de Leche Gloria S.A., destacó que la compra refleja el compromiso de la compañía por diversificar sus categorías con marcas de alto valor para el consumidor peruano. “San Mateo es un ícono único en su segmento, y desde Gloria buscamos potenciarla con innovación, eficiencia y sostenibilidad”, afirmó.

El grupo anunció además que comunicará próximamente los detalles del cierre de la transacción y la estrategia que aplicará para fortalecer el crecimiento de la marca. Con esta adquisición, Gloria amplía su presencia en el rubro de bebidas saludables, apuntando a competir directamente con otras firmas líderes en el mercado nacional de aguas minerales.