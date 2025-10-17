Al menos cinco muertos y seis heridos deja choque entre combi y bus de pasajeros en Puno

Según primeras informaciones, al menos cinco personas fallecieron tras un violento choque frontal entre una combi y un bus de turismo en la vía Juliaca–Arequipa, distrito de Santa Lucía, provincia de Lampa, región Puno.

Cuatro personas (el chofer de la combi, dos mujeres y una menor de edad) murieron en el lugar del accidente. Una niña fue trasladada a un hospital cercano, pero llegó sin vida, elevando la cifra de fallecidos a cinco.

PERSONAS ATRAPADAS

Mientras seis personas resultaron heridas de distinta consideración y fueron llevadas al centro de salud de Santa Lucía. Los lesionados de mayor gravedad los derivaron al hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca.

La Policía Nacional y personal médico acudieron para atender la emergencia, varias personas estaban atrapadas entre los fierros retorcidos de la combi. Las autoridades investigan para determinar las causas del siniestro.