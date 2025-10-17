Nacionales

Al menos cinco muertos y seis heridos deja choque entre combi y bus de pasajeros en Puno

La Policía Nacional y personal médico acudieron para atender la emergencia, varias personas estaban atrapadas entre los fierros retorcidos de la combi.

Según primeras informaciones, al menos cinco personas fallecieron tras un violento choque frontal entre una combi y un bus de turismo en la vía Juliaca–Arequipa, distrito de Santa Lucía, provincia de Lampa, región Puno.

Cuatro personas (el chofer de la combi, dos mujeres y una menor de edad) murieron en el lugar del accidente. Una niña fue trasladada a un hospital cercano, pero llegó sin vida, elevando la cifra de fallecidos a cinco.

PERSONAS ATRAPADAS

Mientras seis personas resultaron heridas de distinta consideración y fueron llevadas al centro de salud de Santa Lucía. Los lesionados de mayor gravedad los derivaron al hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca.

La Policía Nacional y personal médico acudieron para atender la emergencia, varias personas estaban atrapadas entre los fierros retorcidos de la combi. Las autoridades investigan para determinar las causas del siniestro.


