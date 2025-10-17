Dólar sube y se cotiza en S/3.40: así inició la jornada cambiaria este viernes 17 de octubre

El dólar inició la jornada de este viernes 17 de octubre de 2025 con una ligera subida frente al sol peruano, reflejando la volatilidad regional de los mercados cambiarios. Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el tipo de cambio interbancario alcanzó los S/3.404, por encima de los S/3.387 registrados en la jornada anterior.

EL DÓLAR HOY

En el mercado paralelo, el dólar se cotiza a S/3.41 la venta, mientras que en las principales entidades bancarias los precios varían levemente. Estos son los valores actualizados para hoy:

BCP: Compra S/3.525 – Venta S/3.540

Interbank: Compra S/3.493 – Venta S/3.576

BBVA: Compra S/3.468 – Venta S/3.608

Scotiabank: Compra S/3.519 – Venta S/3.558

Banco de la Nación: Compra S/3.480 – Venta S/3.600

La ligera apreciación de la divisa se debe a una mayor demanda de dólares por parte del sector corporativo y a la expectativa de decisiones de política monetaria en Estados Unidos.

PROYECCIÓN DEL DÓLAR

De acuerdo con la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas del BCRP, los analistas proyectan que el tipo de cambio cerrará 2025 en torno a S/3.75 por dólar y se mantendrá entre S/3.75 y S/3.78 durante 2026. Para 2027, se prevé una leve variación hacia el rango de S/3.75 a S/3.80.

Estas estimaciones reflejan un escenario de estabilidad moderada, influido por el control de la inflación y la política monetaria de la Reserva Federal. Pese a la volatilidad puntual, el mercado cambiario peruano se mantiene dentro de su rango histórico.