Se restablece tránsito en la carretera de Ticlio tras intensa nevada: buses estuvieron varados cuatro horas

Esta mañana, lentamente se restablece el tránsito en la carretera de Ticlio tras la intensa nevada registrada anoche, la vía estuvo cerrada desde el km 122 en cruce Chinchan hasta el Km 143 en Morococha, en la región Junín.

Decenas de buses, camiones y tráileres estuvieron varados por cuatro horas, mientras trabajadores habilitaban la autopista. Un ómnibus que viajaba de Huancayo a Lima casi termina en un barranco debido a lo resbaloso de la vía.

PLANIFICAR LOS VIAJES

Desde el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología-Senamhi Junín, informaron que la presencia de una intensa neblina y nevadas en la zona de Ticlio responde al inicio de la temporada de lluvias en la sierra central.

Señalaron que entre el 19 y 20 de octubre podrían repetirse estos fenómenos con mayor intensidad, por lo que recomendaron a los ciudadanos planificar los viajes para evitar situaciones como las registradas los últimos días.