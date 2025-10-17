Durante megaoperativo decomisan 110 kilos de droga en Tacna: tres personas fueron detenidas

En la ciudad de Tacna, durante un megaoperativo ejecutado por personal de Aduanas y la Policía Nacional, se lograron decomisar 111 kilos de alcaloide de cocaína y se detuvo a tres personas. El cargamento era trasladado en una camioneta.

La intervención se realizó anoche en el centro poblado Leoncio Prado, en la provincia y región de Tacna. Se conoció que la droga estaba distribuida en paquetes de un kilo tipo ladrillo, la escondieron en la tolva y zona de los asientos.

LOGO DE DELFÍN

La fiscal Amelia Vega dispuso investigación preliminar contra Juan Sierralta Mandujano, Carlos López Castro y Christian González por el presunto delito de favorecimiento al consumo ilegal de drogas mediante actos de tráfico.

Las autoridades investigan si la droga pertenece a una organización internacional, por el logo de delfín sería del Vraem; el cargamento estaría valorizado en el Perú en más de 300 mil dólares, pero en el extranjero se multiplica.