Nacionales

Hace una hora

Durante megaoperativo decomisan 110 kilos de droga en Tacna: tres personas fueron detenidas

Se investiga si la droga pertenece a una organización internacional, por el logo de delfín sería del Vraem. El cargamento estaría valorizado en el Perú en más de 300 mil dólares.

En la ciudad de Tacna, durante un megaoperativo ejecutado por personal de Aduanas y la Policía Nacional, se lograron decomisar 111 kilos de alcaloide de cocaína y se detuvo a tres personas. El cargamento era trasladado en una camioneta.

La intervención se realizó anoche en el centro poblado Leoncio Prado, en la provincia y región de Tacna. Se conoció que la droga estaba distribuida en paquetes de un kilo tipo ladrillo, la escondieron en la tolva y zona de los asientos.

LOGO DE DELFÍN

La fiscal Amelia Vega dispuso investigación preliminar contra Juan Sierralta Mandujano, Carlos López Castro y Christian González por el presunto delito de favorecimiento al consumo ilegal de drogas mediante actos de tráfico.

Las autoridades investigan si la droga pertenece a una organización internacional, por el logo de delfín sería del Vraem; el cargamento estaría valorizado en el Perú en más de 300 mil dólares, pero en el extranjero se multiplica.


