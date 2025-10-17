Friaje extremo: masa de aire polar transformará el clima desde este 18 de octubre

El clima en la selva peruana volverá a cambiar drásticamente en los próximos días. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó sobre la llegada del vigesimocuarto friaje del año, un evento que traerá lluvias intensas, vientos fuertes y una marcada sensación de frío que afectará desde la noche del sábado 18 hasta el lunes 20 de octubre.

CUÁNDO Y DÓNDE SE SENTIRÁ CON MAYOR INTENSIDAD

De acuerdo con el Senamhi, esta nueva masa de aire frío ingresará por la selva sur y se desplazará progresivamente hacia la selva central y norte, alterando las condiciones meteorológicas en regiones como Madre de Dios, Ucayali y Loreto. Durante estos días, se espera una densa cobertura nubosa, lluvias de moderada a fuerte intensidad y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 45 km/h.

El organismo advirtió que este fenómeno meteorológico será notorio especialmente en las provincias amazónicas, donde la temperatura diurna descenderá considerablemente, generando cielos grises y una sensación térmica más baja de lo habitual. Por las noches, aunque el descenso no será extremo, el ambiente se mantendrá más fresco y húmedo.

EFECTOS DEL FRIAJE

En la selva sur, se pronostica un descenso notable de la temperatura diurna, con predominio de cielos nublados y lluvias intermitentes. En tanto, en la selva central, especialmente en el sur de Ucayali, las temperaturas máximas disminuirán de manera sostenida y las noches serán más frías debido a la nubosidad y humedad persistentes, informó el Senamhi.

El friaje, según el ente estatal, se origina por la llegada de una masa de aire frío proveniente de la Antártida, que ingresa al territorio nacional por la selva sur y se desplaza hacia el norte. Este evento suele iniciar con lluvias, tormentas eléctricas y una notable reducción de las temperaturas máximas por la densa cobertura nubosa.