Pataz: nueve detenidos y una planta artesanal destruida deja operativo contra la minería ilegal

En el marco del estado de emergencia, el Comando Operacional del Norte, a través del Comando Unificado Pataz (CUPAZ), realizó un operativo contra la minería ilegal en el anexo Vijus, provincia de Pataz, región La Libertad.

Durante la intervención, que buscaba desarticular la estructura logística de una organización criminal, las autoridades destruyeron una planta artesanal de procesamiento, 20 molinos y decomisaron cuatro generadores eléctricos.

ACTIVIDADES ILEGALES

También cuatro motos, 120 sacos de material aurífero, 800 sacos con relave, 3 kilos de mercurio, 60 kilos de bórax, seis sacos de cal, dos pozas de cianuración y cuatro bidones con insumos químicos, todo valorizado en 630 soles.

Además, fueron detenidas nueve personas implicadas en actividades ilegales de minería, quienes fueron puestas a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes. Sus identidades se mantienen en reserva.