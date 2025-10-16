Felipe VI es declarado Huésped Ilustre en Arequipa y destaca el español como lengua de paz

El rey de España, Felipe VI, fue distinguido este miércoles como Huésped Ilustre de Arequipa y recibió las llaves de la ciudad de manos del alcalde Víctor Hugo Rivera. La ceremonia se llevó a cabo en el Teatro Municipal, donde el monarca saludó a las autoridades locales, firmó el libro de oro de visitantes y expresó su gratitud por el reconocimiento. La distinción se realizó horas antes de la inauguración del X Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), que se desarrollará del 14 al 17 de octubre en la ciudad sureña.

EL ESPAÑOL COMO HERRAMIENTA DE UNIDAD Y PAZ

Durante la sesión inaugural del congreso, Felipe VI destacó el papel de la lengua española como un medio para “buscar la paz y el consenso” en un mundo cada vez más dividido. “En un tiempo en que la diplomacia es tan necesaria, nuestra lengua ha de servir para procurar el entendimiento”, expresó el monarca. El evento reúne a académicos, escritores, filósofos, filólogos y periodistas de todo el ámbito hispano. En esta edición, el congreso aborda tres ejes temáticos: mestizaje, inteligencia artificial y el legado de Mario Vargas Llosa, el Nobel peruano fallecido este año.

UN HOMENAJE A VARGAS LLOSA DESDE SU TIERRA NATAL

En su discurso, Felipe VI rindió homenaje al escritor arequipeño Mario Vargas Llosa, al destacar que “nuestra lengua es para los hispanohablantes lo que fue Arequipa para Vargas Llosa: la casa familiar, un espacio fértil en comunicación, ciencia, creación e ideas”. Tras la ceremonia, el rey asistió a un almuerzo protocolar ofrecido a las autoridades en el Monasterio de Santa Catalina de Siena, construido en 1579 y considerado uno de los complejos religiosos más importantes de América Latina.

Como parte de su agenda en Arequipa, Felipe VI participará en la sesión plenaria dedicada a la memoria de Vargas Llosa, reafirmando los lazos culturales entre España y el Perú a través del idioma que une a más de 600 millones de hablantes en el mundo.