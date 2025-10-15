Activan "alerta amarilla" por incremento de vientos en Lima, Callao y otras regiones de la costa peruana

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) activó una alerta amarilla por vientos de "ligera a moderada intensidad" que afectarán la costa norte y centro del país entre este miércoles y jueves.

De acuerdo al organismo, la alerta amarilla contempla las regiones de Áncash, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima y Piura, y está en vigor desde hoy 15 de octubre, y se mantendrá hasta el jueves a las 23:59 horas.

"Este fenómeno podría generar levantamiento de polvo y arena, así como la reducción de la visibilidad horizontal", alertó el Senamhi, agregando que se prevé cobertura nubosa acompañada de llovizna, niebla y neblina, especialmente en zonas cercanas al litoral durante la madrugada y primeras horas de la mañana.

Velocidades de vientos

Para este miércoles 15 de octubre, el Senamhi prevé vientos con velocidades próximas a los 33 km/h en la costa norte, alrededor de 34 km/h en la costa centro, cercanos a 22 km/h en la costa sur y valores próximos a 34 km/h en la costa de Ica.

Recomendaciones y precauciones

El Senamhi recomienda a la población tomar las precauciones necesarias ante la reducción de visibilidad horizontal que podría generar el fenómeno meteorológico, especialmente en las zonas costeras afectadas por la alerta.