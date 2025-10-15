Ataque armado contra local de transportista en Trujillo: una mujer policía entre los cuatro heridos

Una mujer policía y otras tres personas resultaron heridas tras un enfrentamiento armado con delincuentes que atacaron a balazos el local de un transportista en la ruta Trujillo-Pataz. El hecho ocurrió en la avenida Prolongación Santa, en Trujillo.

De acuerdo a RPP Noticias, el transportista afectado manifestó que personas vinculadas a organizaciones criminales lo venían siguiendo desde Pataz con la aparente intención de atentar contra su vida.

Durante el ataque, la agente de la PNP fue trasladada al Hospital Regional de Trujillo donde se reportó que se encuentra estable. Los otros tres heridos recibieron atención médica en los hospitales Lazarte y Belén.

Investigación y recopilación de pruebas

La Policía Nacional desplegó un operativo en la zona e inició las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables. Peritos de criminalística constataron daños en varias viviendas vecinas producto del intercambio de disparos.