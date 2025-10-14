Ositrán supervisa obras en la Panamericana Sur: intercambio vial Bujama registra avance del 90 %

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) continúa supervisando de manera rigurosa el avance de las obras que se ejecutan en la Red Vial 6, tramo de la Panamericana Sur, a cargo de la empresa Concesionaria Vial del Perú (Coviperú).

Estas intervenciones, ubicadas en los kilómetros 90, 196 y 219, comprenden el Intercambio Vial Bujama y los pasos a desnivel Litardo Bajo y San Miguel, y forman parte del plan de modernización de la red vial que beneficiará a más de 240 mil ciudadanos del sur del país.

Una de las obras más avanzadas es el Intercambio Vial Bujama, ubicado en el kilómetro 90 de la Panamericana Sur. Los trabajos se iniciaron en octubre de 2024 y a la fecha registran un avance físico del 90 %, aunque la conformidad emitida por la supervisión alcanza el 50,92 %, debido a observaciones técnicas que se encuentran en proceso de subsanación. Según los plazos el concesionario deberá entregar la obra el próximo 27 de noviembre.

Por su parte, el Paso a Desnivel Litardo Bajo, ubicado en el kilómetro 196 altura a la altura del distrito de Chincha, comenzó a ejecutarse en enero de 2025 y presenta un avance del 92 %, con una conformidad técnica del 47,82 %. Esta estructura, de 36 metros de longitud y 5,50 metros de altura libre, habilitó su pase superior al tránsito el 25 de septiembre, lo que ha mejorado notablemente la seguridad vial la zona.

Finalmente, el Paso a Desnivel San Miguel, situado en el kilómetro 219, en Pisco, avanza con un 54 % de ejecución física, mientras que la conformidad otorgada por la supervisión es del 30,17 %. La obra, que contempla una estructura de 112 metros de longitud, mantiene su fecha estimada de culminación para el 10 de noviembre de 2025 y continúa en proceso de construcción con correcciones técnicas en curso.

A través de su función supervisora, Ositrán garantiza que las obras en la Red Vial Nacional concesionada se ejecuten conforme a los estándares de calidad, y seguridad establecidos en los expedientes técnicos, contribuyendo al desarrollo de una infraestructura vial más eficiente y segura para todos.