Tarapoto: 9 policías y 7 civiles fueron detenidos durante operativo contra banda criminal "Los Piratas"

Según primeras informaciones, esta madrugada, en un amplio operativo y tras un paciente trabajo de investigación, fueron detenidos nueve policías y siete civiles, quienes serían integrantes de la sanguinaria organización criminal “Los Piratas”.

La intervención de la Policía Nacional y la Fiscalía se desarrolló en distintos sectores de Tarapoto, en la región San Martín; y otras ciudades. El presunto grupo estaría vinculado a delitos de sicariato, extorsión, tráfico de drogas y robo agravado.

VARIOS OFICIALES

La intervención, dispuesta por orden judicial, contó con la participación de fiscales especializados que llegaron desde Lima. En total son 26 las personas investigadas, entre ellos varios oficiales de la Policía Nacional, incluidos tenientes y capitanes.

Las acciones se desarrollaron de manera simultánea en las ciudades de Iquitos, Pucallpa, Lima, Tocache y Moyobamba como parte de un trabajo de inteligencia iniciado en 2022. Las identidades de los intervenidos se mantiene en reserva, informa RPP.