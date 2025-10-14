Tráiler se despista e impacta contra una casa en Puno: dueño del inmueble muere en el accidente

Por motivos que se investigan, un tráiler se despistó e impactó contra una casa, que quedó en escombros, el suceso ocurrió en el kilómetro 155 de la carretera Interoceánica, en la provincia de Carabaya, región Puno.

El inmueble terminó en escombros. Al momento del accidente el propietario de la vivienda estaba en el interior, descansando tras su jornada laboral en el campo. Domingo Mayta murió en forma instantánea.

CHOFER DETENIDO

El accidente también causó la muerte de 12 alpacas que se encontraban en un corral junto a la vivienda. Las autoridades realizan una serie de diligencias con el objeto de esclarecer las causas de la tragedia.

El chofer del tráiler quedó detenido. La esposa y los dos hijos menores del dueño del inmueble no estaban al momento del suceso, lo que evitó una tragedia mayor. Ellos exigen una exhaustiva investigación.