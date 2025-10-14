Retiro de AFP empieza en 7 días: conoce el cronograma y las fechas clave

El octavo retiro de fondos AFP ya tiene fecha confirmada. Desde el martes 21 de octubre de 2025, los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) podrán presentar su solicitud para retirar hasta 4 UIT (S/21.400). La Asociación de AFP ha publicado el cronograma oficial, que determina las fechas según el último dígito del DNI u otro documento de identidad.

FECHAS SEGÚN EL NÚMERO DE DNI

Cada afiliado contará con tres fechas asignadas para enviar su solicitud, de acuerdo con la última cifra de su documento. Los primeros en hacerlo serán quienes tengan una letra al final del DNI. El cronograma iniciará el martes 21 de octubre y se extenderá hasta el martes 18 de noviembre, con un periodo libre adicional desde el jueves 4 de diciembre de 2025 hasta el viernes 16 de enero de 2026, que será el último día hábil para realizar el trámite.

DNI con letra: 21 de octubre y 19 de noviembre

Termina en 0: 22, 23 de octubre y 20 de noviembre

Termina en 1: 24, 27 de octubre y 21 de noviembre

Termina en 2: 28, 29 de octubre y 24 de noviembre

Termina en 3: 30, 31 de octubre y 25 de noviembre

Termina en 4: 3, 4 y 26 de noviembre

Termina en 5: 5, 6 y 27 de noviembre

Termina en 6: 7, 10 y 28 de noviembre

Termina en 7: 11, 12 de noviembre y 1 de diciembre

Termina en 8: 13, 14 de noviembre y 2 de diciembre

Termina en 9: 17, 18 de noviembre y 3 de diciembre

FECHAS ESTIMADAS DE DESEMBOLSO

Una vez presentada la solicitud, el afiliado recibirá la primera UIT dentro de los 30 días calendario. Si pidió más de una, se le depositará una UIT cada 30 días hasta completar el monto total. Para recibir el dinero, es necesario registrar una cuenta bancaria activa en cualquiera de los siete bancos o cajas autorizados por la Asociación de AFP.

De esta forma, el octavo retiro AFP 2025 marca una nueva oportunidad para que miles de afiliados accedan a parte de sus fondos previsionales, siguiendo un cronograma que busca evitar la congestión del sistema.