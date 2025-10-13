Aeropuerto de Cusco suspende operaciones por mantenimiento en pista de aterrizaje

La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. (Corpac) anunció el cierre temporal del Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete de Cusco debido a trabajos de mantenimiento programados en la pista de aterrizaje, afectando a los vuelos programados desde las 20:00 horas del lunes 13 de octubre hasta las 8:00 horas del martes 14.

Esta medida afectará los vuelos de las aerolíneas Latam Airlines, Sky y JetSmart, que han comunicado ajustes en sus operaciones y opciones de reprogramación para los pasajeros. Según Corpac, la suspensión temporal busca garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de la infraestructura aeroportuaria.

El Indecopi informó que supervisará el cumplimiento de las obligaciones de las aerolíneas frente a esta suspensión temporal. El organismo recordó que las compañías deben proporcionar información clara y oportuna sobre la reprogramación de vuelos y el derecho al reembolso, manteniendo todos sus canales de atención habilitados para los usuarios afectados.

AEROLÍNEAS SE PRONUNCIAN POR CIERRE DE AEROPUERTO DE CUSCO

Latam Airlines detalló en un comunicado que todos los pasajeros afectados podrán consultar su nuevo vuelo a través de la sección ‘Mis viajes’, cambiar la fecha manteniendo el mismo destino y cabina, o solicitar la devolución total del pasaje sin costo hasta 12 meses desde la compra. En caso de haber adquirido los boletos mediante agencia de viajes, se recomienda contactarla directamente.

Por su parte, Sky Airlines anunció que ajustará su operación desde y hacia Cusco durante el cierre temporal. Los pasajeros afectados podrán reprogramar sus vuelos sin penalidad ni diferencia tarifaria para viajar hasta 12 meses después de la fecha original, o solicitar la devolución de los tramos no volados. Estas gestiones se pueden realizar mediante la sección “Mis viajes” de la página web o a través del chat en línea

JetSmart por su parte, señaló que también ajustará sus operaciones durante el cierre del aeropuerto, brindando alternativas similares para minimizar las molestias de los pasajeros afectados y garantizar la continuidad de sus viajes.