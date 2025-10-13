Tres niñas heridas tras caer de un tobogán inflable durante fiesta escolar en Arequipa

El accidente ocurrió en el Casino de Suboficiales del Ejército, en Miraflores. Una de las menores presenta traumatismo craneano y posible trauma abdominal.

Un momento de celebración terminó en tragedia en Arequipa. Tres escolares de 12 años resultaron heridas luego de caer de un tobogán inflable instalado durante una fiesta familiar escolar en el Casino de Suboficiales del Ejército, ubicado en la calle Espinar 1810, distrito de Miraflores.

Vecinos alertaron a las autoridades al escuchar los gritos de los asistentes. Personal de Serenazgo de Miraflores llegó rápidamente al lugar para brindar los primeros auxilios y coordinar el apoyo de las unidades de emergencia.

Pocos minutos después, una ambulancia municipal y efectivos de la Compañía de Bomberos N°187 de Miraflores arribaron para estabilizar a las menores y evaluar la gravedad de sus lesiones.

Las víctimas fueron identificadas con las iniciales K. L. B. (12), C. J. Q. (12) y M. C. H. (12). Una de ellas fue trasladada al Hospital Honorio Delgado Espinoza, donde se le diagnosticó policontusiones, traumatismo encéfalo craneano y posible trauma abdominal. Las otras dos fueron derivadas al Hospital EsSalud Central para recibir atención especializada.

Gracias a la rápida intervención de los Bomberos y Serenazgo, las niñas recibieron atención médica inmediata, lo que evitó consecuencias mayores.