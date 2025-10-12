Tacna: incautan camión con calzado de contrabando valorizado en S/ 3 millones

El vehículo fue intervenido en Ancomarca, cerca de la frontera con Chile. El conductor intentó huir realizando maniobras peligrosas, pero abandonó la unidad tras la intervención policial.

Un camión con placa chilena que transportaba calzado de procedencia extranjera sin documentación legal, valorizado en más de tres millones de soles, fue incautado por agentes de la Policía Nacional en Tacna. La intervención se realizó en el sector 77 del centro poblado Ancomarca como parte de un operativo conjunto entre la Policía Fiscal, la División de Investigación Criminal (Divincri) y el Grupo Operativo de Aduanas.

De acuerdo con el informe policial, el vehículo fue detectado durante un patrullaje motorizado, cuando los agentes notaron que circulaba con escasa iluminación en territorio peruano. Al percatarse de la presencia policial, el conductor intentó retornar a Chile realizando maniobras bruscas que pusieron en riesgo la integridad de los efectivos, quienes realizaron disparos disuasivos para detener la fuga.

Tras perder el control del vehículo, el chofer abandonó la unidad y se dio a la fuga a pie por la zona fronteriza entre Perú y Chile. Al revisar el camión, los agentes policiales hallaron numerosos sacos de colores que contenían una gran cantida22d de calzado extranjero sin la documentación que acreditara su ingreso legal al país. La mercadería fue incautada por las autoridades policiales.

MERCADERÍA FUE INCAUTADA

La mercancía y el vehículo fueron incautados y puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Delitos Aduaneros y Contra la Propiedad Intelectual de Tacna, a cargo de la fiscal Ivette Araceli Muguerza Casas. Las autoridades mantienen las investigaciones para identificar al conductor y determinar el origen del contrabando, que representa una fuerte pérdida económica para el Estado peruano.