Alcalde de Pataz sobre destitución de Dina Boluarte: No evita que haya asesinatos ni casos de extorsión

Aldo Carlos Mariños, alcalde de Pataz, llegó a Lima en medio de su denominada 'Marcha del Sacrificio'. En sus primeras declaraciones señaló que la expresidenta Dina Boluarte no fue vacada por el Congreso, sino por los jóvenes que marchan los fines de semana, así como por los transportistas.

"A Dina no la ha vacado el Congreso. A Dina la ha vacado la juventud que sale los sábados y domingos a las calles. A Dina la ha vacado los transportistas. A Dina no la ha vacado los pueblos que se han congregado en todas las plazas a lo largo y ancho de mi caminata", señaló.

POSTULAR A LA PRESIDENCIA

El burgomaestre norteño señaló también, en amplia entrevista con RPP, que la vacancia de Boluarte Zegarra no solucionará la ola de criminalidad que azota el país desde hace meses. “Sacándola a ella no se evita que haya asesinatos, no se evita que siga habiendo gente extorsionada", manifestó.

Consultado sobre la posibilidad de renunciar a su cargo para postular a las Elecciones Generales de 2026, la autoridad edil sostuvo de manera categórica que no lo hará, pero informó que recibió varias propuestas "para postular a la presidencia de la República", pero al final dijo que no.