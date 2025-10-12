Puno: vecinos capturan delincuente cuando intentaba ingresar a una casa y queman su mototaxi

Vecinos de la urbanización La Victoria del distrito de San Miguel, en la provincia de San Román, región Puno, capturaron a un presunto ladrón y prendieron fuego al mototaxi en la que se movilizaba, aparentemente con sus cómplices.

Según los moradores, intentaron robar en una vivienda, pero al ser descubiertos fugaron, los vecinos lograron atrapar a uno de los sujetos a quien ataron a un poste de alumbrado público y prendieron fuego al vehículo menor.

DESLINDAR RESPONSABILIDADES

Los policías de la comisaría de San Miguel llegaron al lugar y tras dialogar con los vecinos trasladaron al sujeto a la dependencia policial, con el objetivo de continuar con una serie de diligencias que permita deslindar responsabilidades.

Los pobladores señalaron estar indignados por los constantes robos en la zona, dijeron que los serenos y policías llegan horas después de ser convocados. Esperan que tras este incidente el patrullaje se intensifique para evitar asaltos.