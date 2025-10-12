Arequipa: sujetos encapuchados y fuertemente armados se llevan más de 95 mil soles de un hostal

Según primeras informaciones, cinco personas encapuchadas y con armas de fuego ingresaron la tarde de ayer a un hostal ubicado en el distrito de Miraflores, en Arequipa, y se llevaron cerca de 95 mil soles en efectivo.

Los asaltantes, tres varones y dos mujeres, ingresaron al local haciéndose pasar como huéspedes para de esta manera reducir al encargado, a quien golpearon y amenazaron para que les indique dónde estaba el dinero.

INGRESOS DEL NEGOCIO

Las autoridades sospechan que algún trabajador del establecimiento informó a los delincuentes la gran cantidad de dinero que había en el hotel, que una vez a la semana el administrador recogía los ingresos del negocio.

Hasta el lugar llegaron efectivos de Área Antirrobos de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Arequipa para realizar las diligencias del caso, visualizar las imágenes de las cámaras de vigilancia y recoger huellas.