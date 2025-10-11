Decomisan gran cantidad de explosivos en Puno: material está valorizado en más de S/ 25 000

La Policía Nacional realizó un amplio operativo en el centro poblado La Rinconada, distrito de Ananea, en la región Puno, donde decomisaron gran cantidad de material explosivo, valorizado en más de S/ 25 000.

Según las autoridades, en distintas intervenciones lograron incautar 1 975 unidades de dinamita, 780 metros de mecha de seguridad, tres sacos y medio de nitrato de amonio, 49 kg de anfo y fulminantes comunes.

DEVOLVER LA PAZ

Los operativos continuarán en este sector donde hay alta actividad minera, señala la policía, buscan desarticular las bandas criminales que proveen material explosivo ilegal. El objetico es devolver la paz a los ciudadanos.

En estos momentos se investiga la procedencia de la dinamita y el resto de material incautado en el operativo. Especialistas de la División de Criminalística de la ciudad de Juliaca, están a cargo de la indagación.