Chimbote: sujetos que explotaban sexualmente a joven venezolana fueron condenados a 13 años de prisión

Una joven venezolana, de 18 años, fue víctima de una red dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual en Chimbote. Ella fue captada en su país mediante la falsa promesa de un empleo como mesera.

Al llegar al país fue despojada de sus documentos y obligada a ofrecer servicios sexuales en la vía pública bajo amenazas contra su vida. Durante un operativo policial fue intervenida y reveló su calvario a las autoridades.

CONTROLABAN SUS MOVIMIENTOS

Tras la denuncia, en un amplio operativo la policía capturó al cabecilla de la banda y sus cómplices, luego de un juicio fueron condenados. Jonás L. y Beto Rivas, recibieron 13 años de cárcel, y Luis M. 8 años de prisión.

Los condenados controlaban los movimientos de la extranjera y le exigían entregar casi la totalidad de sus ingresos. También participan de manera directa en la captación, transporte, acogida y explotación de la víctima.