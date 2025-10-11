Provincia de Pataz: incautan gran cantidad de explosivos e insumos químicos utilizados en la minería

En un operativo realizado por policías del puesto de control de Calquiche, ubicado en la provincia de Pataz, región La Libertad, intervinieron al conductor de una camioneta que circulaba a gran velocidad y realizando maniobras temerarias.
En el vehículo encontraron 426 cartuchos de dinamita semigelatinosa, 349 detonadores importados, 26 cartuchos de dinamita adicional y 165 metros de mecha de seguridad. Todo el armamento se encontraba dentro de sacos de polietileno.
DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE
Consultado sobre la carga, el chofer no pudo acreditar su procedencia legal, no tenía la documentación correspondiente, solo se limitó a decir que lo habían contratado para trasladar unos sacos y que no sabía del contenido de los mismos.
En la camioneta también hallaron insumos químicos utilizados en la actividad minera, como ácido nítrico, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, permanganato de potasio e hidróxido de sodio. Se informó al Ministerio Público de todo lo incautado.