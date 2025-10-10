Nacionales

La Libertad: representante del Sutep señala que maestros deben que pagar cupos para dictar clases

Reveló el caso de una profesora que la UGEL 4 no reasigna a otra zona pese a sus reiteradas solicitudes; ella recibe amenazas de muerte por negarse a pagar cupos.

Sergio Pinedo, representante del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) en La Libertad, señaló que los docentes asignados a colegios de la provincia de Virú tienen que pagar cupos para que los dejen dictar clases.

Lo que me ha apenado bastante y he sentido impotencia es en Viru, la zona rural de Viru. Las docentes nos han conversado que todos los colegas que van al interior están pagando cupos en estos momentos”, reveló el dirigente al portal Macronorte.

Detalló el caso de una profesora que busca ser reasignada a otra zona porque recibe amenazas de muerte por no pagar cupos. “La UGEL 4 no atendió su solicitud pues sus protocolos no especifican que por amenazas se pueda reasignar a una docente”, señaló.

El delegado del Sutep también criticó la respuesta que dan los agentes policiales, cuando los maestros acuden a las comisarías a denunciar las amenazas y el cobro de cupos, los efectivos responderían no se “hagan problemas y paguen”, informa Correo.


