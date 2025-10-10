Capturan presunto extorsionador de comerciantes de un mercado de Trujillo: exigía 50,000 soles

Policías detuvieron la tarde de ayer a Jean P. B., alias Chato, quien presuntamente exigía pagos de 50,000 soles y 5 soles diarios a cada comerciante del mercado Miguel Grau del distrito El Porvenir, provincia de Trujillo, región La Libertad.

Tras la denuncia de los comerciantes, las autoridades detuvieron al sujeto, de 18 años, a quien se le decomisó dos celulares y dos emulsiones de color rojo con la inscripción “Emulnor”, presuntamente vinculadas a amenazas.

AMENAZAS DE MUERTE

El detenido fue puesto a disposición del titular de la Segunda Fiscalía de Flagrancia de Trujillo, para continuar con las diligencias correspondientes. Durante el operativo de detención, el sujeto guardó absoluto silencio.

Los comerciantes indicaron que el sujeto desde hace dos años cobraba cupos en el centro de abastos. A los vendedores que se negaban a pagarle los amenazaba de muerte o en otros casos los mandaba a golpear con sus cómplices.