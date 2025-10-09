Denuncian a policías por mala intervención: Por error arrestaron al hermano de un requisitoriado en Tumbes

En la ciudad de Tumbes, cuatro efectivos de la Policía Nacional podrían enfrentar severas sanciones tras ser señalados por una presunta mala intervención.

Según una denuncia, los agentes acudieron a verificar un presunto robo de energía eléctrica y terminaron deteniendo, por error, a un padre de familia.

La razón sería que los efectivos, confundieron al ingeniero Rhidolfs Hendrich Távara Rosillo con su hermano, quien sí tenía una requisitoria vigente.

¿Se confundieron en la intervención?

El ingeniero negó en todo momento ser la persona buscada, pero los efectivos lo redujeron y lo trasladaron a la Comisaría de San José para las investigaciones de ley.

En la dependencia policial y tras confirmar que se habían equivocado, solo le ofrecieron disculpas y lo liberaron.

Cabe señalar que, la persona afectada, con el respaldo de su abogada decidió denunciar a los cuatro policías por presunto secuestro y abuso de autoridad.

La denuncia ya fue presentada ante las autoridades competentes, que deberán determinar si hubo o no responsabilidad penal por parte de los efectivos policiales.