Al menos cuatro muertos y dos heridos graves deja choque de miniván con camión en Arequipa

Según primeras informaciones, al menos cuatro personas murieron en un accidente registrado a la altura del kilómetro 1064 de la carretera Panamericana Sur, distrito de Cocachacra, provincia de Islay, región Arequipa.

Una miniván, que partió con 15 pasajeros desde Moquegua, se estrelló la tarde de ayer con la parte posterior del camión que estaba estacionado a un lado de la vía, aparentemente porque tuvo problemas en el motor.

VÍCTIMAS MORTALES

Hasta el momento, las víctimas mortales no han sido identificadas, se trata de tres hombres y una mujer que viajaban en la minivan. Trascendió que entre los fallecidos se encuentra el conductor de la unidad, informa RPP.

Mientras que los heridos, dos de ellos se encuentran en estado grave, fueron trasladados de emergencia al centro de salud de Cocachacra donde quedaron internados. Sus identidades tampoco han sido reveladas.