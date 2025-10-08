Tragedia en Cusco: niño cae del segundo piso y hotel de lujo es sancionado por Indecopi

Un paseo familiar terminó en tragedia en uno de los hoteles más exclusivos del Cusco. El Hotel Aranwa del Valle Sagrado, ubicado en Urubamba y operado por Peruvian Tours Agency S.A.C., fue sancionado por el Indecopi luego de que un niño de seis años cayera desde el segundo piso de sus instalaciones en setiembre de 2024.

NEGLIGENCIA EN SEGURIDAD

De acuerdo con la resolución N° 2488-2025/CC2, la Comisión de Protección al Consumidor N° 2 del Indecopi determinó que el hotel incumplió con las medidas básicas de seguridad exigidas por el Reglamento Nacional de Edificaciones. La investigación concluyó que las barandas del área donde ocurrió el accidente no contaban con la altura ni la resistencia necesarias para prevenir caídas.

El informe médico del menor señala que el niño sufrió traumatismo craneal y hemorragia, lesiones que requirieron atención médica inmediata. Pese a la gravedad del hecho, el establecimiento no presentó las grabaciones de sus cámaras de seguridad ni documentos que demostraran que sus instalaciones cumplían los estándares de seguridad.

Como resultado, el Indecopi impuso una multa de 16.02 UIT (S/ 85,707) y ordenó que el hotel asuma el reembolso de los gastos médicos de la familia afectada.

CASO PODRÍA PASAR A SEGUNDA INSTANCIA

La sanción contra el Hotel Aranwa del Valle Sagrado aún puede ser apelada. El expediente podría elevarse a la Sala Especializada en Protección al Consumidor, donde se revisará la validez de los descargos presentados por la empresa.

El organismo fiscalizador advirtió que los establecimientos turísticos deben garantizar condiciones seguras para los usuarios, especialmente en zonas de alto tránsito familiar como los hoteles del Valle Sagrado de los Incas. Este caso ha reavivado el debate sobre los estándares de seguridad en la industria hotelera del Cusco, una región que recibe a miles de visitantes cada año.