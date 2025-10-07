La Libertad: transportistas evalúan paralización ante aumento de la criminalidad e inacción de autoridades

El transporte público en la región La Libertad es uno de los sectores más golpeados por el crimen organizado, prácticamente todas las empresas pagan cupos a los extorsionadores para que los dejen trabajar, todo esto sin que las autoridades intervengan.

“Lo que nosotros estamos haciendo aquí es coordinar acciones para acatar un paro nacional a fines de este mes o inicios de noviembre”, indicó el representante de la Asociación de Transportistas de la Región La Libertad (ASTRELL), José Villa.

El dirigente dijo también, en entrevista con Correo, que de las 2 mil unidades que circulan por la región norteña —entre micros, combis y colectivos— “todas” pagan cupos a una o más organizaciones criminales para que los asesinen y puedan trabajar.

TRES DISTRITOS

Pero la situación se ha agravado los últimos años, los grupos criminales han zonificado sus tarifas. Es decir, si antes se exigía determinada cantidad por una unidad, ahora se pide por zona, todo sin que nadie haga algo, sin que alguien ponga un freno.

“Por ejemplo, si un micro pasa por tres distritos, tiene que pagar cinco soles por cada distrito recorrido; o sea, quince soles para que solo una unidad pueda recorrer los tres municipios, al final solo se trabaja para pagar cupos”, explicó el dirigente.