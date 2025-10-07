Arequipa: intervienen a menor y le decomisan explosivos que usaba para extorsionar a su exjefe

En un amplio operativo, la policía detuvo a Lisandro L. C. de 17 años apodado “Farid”, que utilizó explosivos para extorsionar a su ex empleador, le exigía 150 mil soles. El material lo ocultaba en un hostal ubicado en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa.

Anoche, los agentes llegaron al referido hospedaje donde hablaron con el responsable quien les entregó un maletín que el joven, que era su amigo, le había pedido que lo guarde, tras abrir la maleta hallaron las pertenencias y los explosivos para extorsionar a Luis C. B.

AMENAZA DE MUERTE

La policía encontró diez cartuchos de explosivo tipo emulsión, nueve cápsulas de fulminante, tres artefactos listos para detonar y dos metros de mecha de seguridad. El material fue asegurado por expertos de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX).

Desde hace dos semanas el menor venía detonando explosivos a un costado de la casa de la víctima para presionarlo y advertirle que la amenaza de muerte era real y que debía pagar. La policía investiga el origen del material utilizado para la minería, informa Correo.