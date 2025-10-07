Indecopi sanciona a Scotiabank por fallas en seguridad y cobros indebidos a clientes

La Sala Especializada en Protección al Consumidor (SPC) del Indecopi sancionó a Scotiabank Perú S.A.A. con una multa de más de S/124 mil por vulnerar el Código de Protección y Defensa del Consumidor, luego de comprobar que el banco incurrió en fallas de seguridad y cobros indebidos a dos de sus clientes. Las resoluciones también ordenan reembolsos, anulaciones de crédito y corrección de registros ante la SBS.

¿QUÉ DETECTÓ INDECOPI?

Según el expediente, el primer caso involucró a un cliente que denunció tres operaciones no reconocidas por un total de US$9,501. El Indecopi concluyó que Scotiabank no adoptó las medidas de seguridad necesarias en la supervisión de transacciones, permitiendo movimientos fuera del comportamiento habitual del consumidor.

Por ello, el organismo impuso una multa de 11.60 UIT (alrededor de S/57 mil) y ordenó al banco extornar el monto total, incluidos intereses, comisiones y penalidades. Además, dispuso rectificar el historial crediticio del afectado ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y entregarle una constancia de no adeudo.

En el segundo caso, una usuaria denunció haber recibido un préstamo por S/28,621.20 que nunca solicitó ni autorizó. Tras la investigación, el Indecopi determinó que Scotiabank atribuyó indebidamente el crédito, incurriendo en métodos comerciales coercitivos prohibidos por ley.

La entidad financiera fue sancionada con otra multa de 11.60 UIT y obligada a anular el préstamo, devolver los importes cargados y reembolsar los intereses generados. El Indecopi destacó que ambas situaciones reflejan deficiencias en los mecanismos de seguridad y verificación bancaria, e instó a todas las instituciones financieras a fortalecer sus sistemas de protección al consumidor.