Áncash: asesinan a balazos a joven cantante tras terminar presentación en Huarmey

Un cantante fue asesinado a balazos luego de concluir una presentación musical durante una celebración de cumpleaños. El hecho ocurrió la madrugada de este martes en la urbanización Nery de la provincia de Huarmey, en Áncash.

De acuerdo a información de la Policía, alrededor de la 1:00 a.m. un sujeto que se desplazaba en una motocicleta lineal interceptó a la víctima identificada como Elvis Junior Reyes Flores y le disparó en reiteradas ocasiones.

Algunos testigos señalaron que el atacante aprovechó la oscuridad de la zona para escapar con rumbo desconocido. Efectivos del Área de Investigación Criminal (Areincri) de Huarmey y el representante del Ministerio Público llegaron hasta la escena del crimen para realizar las diligencias correspondientes.

Evidencias e investigan móvil de asesinato

Cabe resaltar, que los agentes de criminalística hallaron ocho casquillos de bala regados en el lugar. Hasta el momento se desconoce el móvil del asesinato del artista, pero las investigaciones se encuentran en curso.

Menores en orfandad y escenas de dolor

Elvis Junior Reyes Flores deja en la orfandad a dos menores de edad, mientras familiares y vecinos protagonizaron escenas de dolor en el lugar de los hechos tras el repentino crimen del joven cantante.