Ayacucho: intensas lluvias provocan huaico que arrasó viviendas y varias hectáreas de cultivos

Esta mañana, las intensas lluvias que se registran los últimos días en el distrito de Sivia, provincia de Huanta, en la región Ayacucho, provocaron un huaico que arrasó viviendas, cultivos y una camioneta del Gobierno Regional (Gore).

Afortunadamente el deslizamiento de lodo y piedras no dejó heridos ni fallecidos, solo considerables daños materiales. La carretera de acceso al distrito está bloqueada, trabajadores del municipio limpian la vía para restablecer el tránsito.

FAMILIAS DAMNIFICADAS

Asimismo, los funcionarios de la comuna ya vienen evaluando los daños ocasionados por las fuertes precipitaciones, para prestar ayuda inmediata a las familias damnificadas, también pidieron la colaboración del Gobierno Regional.

Finalmente, las autoridades instaron a la población a mantenerse en permanente alerta y en lo posible evitar transitar por zonas de alto riesgo mientras persistan las torrenciales lluvias, que se intensifican con el paso de los días.