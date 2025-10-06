Terror en Trujillo: extorsionadores en moto atacan a balazos bus con pasajeros a bordo

Minutos de terror vivieron pasajeros de la empresa de transporte "La Esperanza Express" cuando sujetos desconocidos, atacaron a balazos el bus, en el centro poblado El Milagro, distrito de Huanchaco, en Trujillo.

El hecho se registró a las 06:30 horas de este lunes 6 de octubre mientras el vehículo circulaba por la avenida Grau. A bordo de la unidad iban viajando escolares y adultos que se dirigían a sus centros de estudio y trabajo.

Testigos del incidente contaron que dos sujetos a bordo de una motocicleta siguieron por varias cuadras al vehículo y, cuando este se detuvo, lanzaron una ráfaga de disparos que impactaron en el parabrisas.

Modalidad e hipótesis del ataque

La unidad recibió cuatro impactos de bala, dos en el parabrisas y dos más en la puerta del conductor sin dejar personas heridas. Tras el ataque, el chofer del microbús se dirigió a la dependencia policial de la zona para asentar la denuncia correspondiente.

Las autoridades no descartan que este hecho esté vinculado a un caso de extorsión, debido a que actualmente muchas empresas de transporte son obligadas a pagar cupos a organizaciones criminales para evitar ataques contra conductores, pasajeros o unidades.

Ataques previos

Cabe resaltar, que este es el segundo atentado que sufre un vehículo de "Esperanza Express" en lo que va del año. El pasado 17 de marzo, delincuentes balearon otra unidad de la misma empresa en inmediaciones del mercado Corazón de Jesús, también en el centro poblado El Milagro.