Hospital Perú de EsSalud superó las 5200 atenciones médicas en Yurimaguas y superó su meta inicial

Más cerca de los asegurados en el corazón de la Amazonía. El Hospital Perú del Seguro Social de Salud (EsSalud) culminó con éxito su operativo en la ciudad de Yurimaguas, en la región Loreto, donde registró un total de 5210 atenciones a la población asegurada, superando las 4400 que eran la meta inicial.

La campaña, llevada a cabo del 23 al 30 de setiembre, tuvo como objetivo reducir la brecha entre la oferta y la demanda de consultas externas y reducir la lista de espera quirúrgica, garantizando una atención oportuna y de calidad.

La Dra. Denisse Chávez, gerente de Oferta Flexible de EsSalud, informó que durante el operativo se ofrecieron servicios en medicina interna, medicina general, oftalmología, gastroenterología, ginecología, ecografía, odontología y obstetricia, entre otras especialidades.

“Verte otra vez”

Además de esas atenciones, el operativo incluyó el despliegue del programa “Verte otra vez”, que llegó por primera vez a Yurimaguas, devolviendo la visión a los pacientes a través de cirugías de catarata, una de las principales causas de ceguera tratable en el país. En total, se realizaron 68 cirugías oftalmológicas de ese tipo, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de los pacientes de la región Loreto.

Hospital itinerante al servicio del Perú

El Hospital Perú, perteneciente a la Gerencia de Oferta Flexible de EsSalud, es un hospital móvil que se despliega en distintas regiones del país para complementar la oferta de los centros asistenciales y reducir la lista de espera de los pacientes.

En lo que va del 2025, este establecimiento itinerante ha realizado más de 200 mil atenciones en 47 operativos y más de 1200 cirugías de catarata en Cajamarca, San Martín, Arequipa, Loreto, Ucayali y Madre de Dios, llevando salud y esperanza a miles de peruanos.