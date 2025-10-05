Vehículos robados eran escondidos en caleta submarina: guarida estaba bajo un lago de Iquitos

En un megaoperativo, la Policía Nacional descubrió una caleta o escondite submarino, logrando recuperar vehículos robados que eran escondidos por delincuentes bajo el lago Moronillo, afluente del río Nanay, en Iquitos.

El jefe de la Región Policial Loreto, general PNP Fernando Mego, se mostró sorprendido por esta nueva modalidad delictiva y aseguró que es la primera vez que observa una guarida bajo el agua para esconder cosas robadas.

MÁS CALETAS SUBMARINAS

Asimismo, la autoridad policial dijo, en entrevista con RPP, que los agentes realizaron trabajos de buceo, a dos metros de profundidad, para recuperar los vehículos menores; tanto motocicletas como mototaxis estaban en dicho lugar.

Luego, a través de una soga, lograron jalar las unidades hasta la orilla. Las indagaciones continúan para identificar a los responsables del ilícito y para saber si existen más de estas caletas submarinas en otros lagos de la región.