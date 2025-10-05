Amazonas: trabajador judicial fue condenado a cuatro años de prisión por solicitar coima a procesado

El Poder Judicial sentenció, en tiempo récord, a un trabajador judicial que fue intervenido con el dinero de una coima en sus bolsillos. Los hechos se registraron en la comunidad nativa de Yutupis, en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas.

Fue el joven a quien le pidió mil soles para ayudarlo en un proceso por el presunto delito de agresión física, el que denunció al trabajador judicial Javier Quinteros ante Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF).

DETENIDO EN FLAGRANCIA

Inmediatamente la FECOF y la Policía Nacional elaboraron un plan para intervenir en flagrancia al trabajador judicial. Por ello, la madrugada del pasado 2 de octubre, detuvieron a Quinteros Medina, tenía el dinero de la coima en su poder.

Ante las pruebas contundentes, el trabajador judicial, durante una audiencia de terminación anticipada fue condenado a 4 años y 2 meses de cárcel, al pago de reparación civil e inhabilitación para ejercer función pública por el mismo periodo.