Arequipa: ministra Ana Peña y su comitiva tuvieron accidente de tránsito cuando cumplían agenda de trabajo

Según se conoció, la ministra Ana Peña sufrió un accidente de tránsito la tarde de ayer en la región Arequipa, cuando se desplazaba, junto a su comitiva, a una localidad como parte de su recargada agenda oficial.

Respecto al tema, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) indicó que el incidente ocurrió cerca del distrito de San Juan de Tarucani. Afortunadamente, todos los lesionados se vienen recuperando.

PERMANECE INTERNADA

Trascendió que, al momento del accidente, la ministra y los miembros de su equipo se dirigían a una actividad, era la tercera del día. La funcionaria permanece internada en una clínica y podría ser dada de alta hoy.

“El MIMP agradece las muestras de solidaridad y afecto recibidas y reafirma su compromiso de trabajar a favor de las mujeres y de las poblaciones en situación de vulnerabilidad”, señaló la entidad.