Huancavelica: por quinto día universitarios bloquean carretera exigiendo atención a sus demandas

Transportistas informaron que por quinto día consecutivo distintos tramos de la carretera Huancayo–Pampas, en Huancavelica, se encuentran bloqueados por estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo.

Los estudiantes señalan que la medida de fuerza es porque las autoridades no atienden sus demandas, entre los que destacan: reorganización integral de la universidad y sanciones contra funcionarios y docentes con procesos culminados.

VÍAS ALTERNAS

También piden el retiro inmediato del personal administrativo y académico con investigaciones abiertas, la intervención de la Contraloría en las compras sobrevaloradas y la fiscalización de las obras inconclusas desde hace meses, etc.

Hasta el momento, las autoridades no se pronuncian sobre estas demandas, mientras los bloqueos siguen generando malestar entre los transportistas, que ahora usan vías alternadas lo que les toma más tiempo y un mayor costo por cada viaje.