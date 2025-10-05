Al menos cinco muertos y dos heridos deja caída de colectivo a un abismo en La Libertad

Según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), al menos cinco muertos y dos heridos dejó la caída de un colectivo a un abismo en la zona de Tayahual, provincia de Otuzco, región La Libertad.

Por varias horas, policías y pobladores trabajaron arduamente para recuperar los cuerpos de las víctimas, algunas estaban atrapadas entre los fierros retorcidos del vehículo, que terminó completamente destrozado.

EXCESIVA VELOCIDAD

Los heridos fueron trasladados en autos particulares a un centro de salud cercano donde quedaron internados en condición muy delicada. Hasta el momento se desconoce la identidad de los fallecidos y lesionados.

Las primeras hipótesis policiales indican que el accidente se habría producido debido al mal estado de la carretera y a la excesiva velocidad con la que circulaba el auto colectivo. Las indagaciones continúan, informa RPP.