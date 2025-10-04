Piura: dictan prisión para comisario y dos suboficiales por presuntamente solicitar pago de S/5,000

El juez Carlos Lindo ordenó nueve meses de prisión preventiva contra un comisario y dos suboficiales, pues habrían solicitado S/5,000 para devolver un vehículo que habían intervenido meses antes en Sullana, región Piura.

El fiscal Harold Martínez acreditó los graves y fundados elementos de convicción que vinculan a los imputados con el hecho investigado, que tendría una pena superior a los cinco años y la presencia de peligro procesal.

Los procesados son el suboficial Richard Cherres Antón en calidad de presunto autor. Además, del mayor PNP Francy Barzola Álvarez y el suboficial PNP Andy Llenque Suclupe, ambos serían los presuntos cómplices.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

El caso sucedió el 10 de enero de este año, cuando un hombre fue intervenido por los dos suboficiales en el centro de la ciudad de Sullana, pues su camioneta tenía orden de captura por una deuda con una entidad financiera.

Semanas después, el denunciante presentó toda la documentación requerida para recuperar su vehículo. Pero los policías se negaron reiteradamente a devolverle la camioneta y lo condicionaron a un pago previo, informa Correo.